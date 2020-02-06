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Общество

Новых случаев заболевания коронавирусом в России не выявили

В России не было выявлено новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные мониторинга, сообщают РИА Новости.

С начала наблюдения за распространением вируса выявили лишь два случая заболевания в России, в одном и в другом речь идет о прибывших в страну гражданах КНР. Их заболевания протекают в легкой форме, отмечают медики.

Ранее сообщалось, что Китай пока не передал штамм коронавируса России, без которого нельзя разработать собственную вакцину.

В связи с ситуацией с вирусом губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал план по предотвращению распространения коронавируса. Перечень включает в себя проверки больниц, проведение инструктажей для медиков, а также обеспечение медицинских учреждений необходимыми препаратами, дезинфицирующими средствами и оборудованием.

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