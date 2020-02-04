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Юлия Пересильд и Сергей Бурунов станут комментаторами прямого эфира с вручения «Оскара»

В ночь с 9 на 10 февраля актриса театра и кино, уроженка Пскова Юлия Пересильд вместе с актёром Сергеем Буруновым будут комментировать прямой эфир с церемонии вручения «Оскара» на платформе онлайн-кинотеатра Okko. Об этом Сергей Бурунов сообщил своим подписчикам в «Инстаграме».

«В этом году мой заокеанский, уже почти родственник по голосу, актер, которого я озвучил 12 раз, Леонардо ДиКаприо снова номинируется на «Оскар» за роль в «Однажды в Голливуде». Соревноваться он будет с поразившим меня филигранностью актерской работы в «Джокере» Хоакином Фениксом. Мне очень приятно, что онлайн-кинотеатр Okko пригласил меня смотреть и комментировать прямой эфир церемонии награждения вместе с красоткой Юлей Пересильд и кинознатоком Петром Фадеевым. Уж он, наверное, все фильмы-номинанты успел посмотреть и придет подготовленный. Мы с красавицей Юлей Пересильд будем делиться нашими эмоциями», - пообещал Сергей Бурунов.

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