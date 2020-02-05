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Общество

Аэропорт Пскова работает в особом режиме из-за коронавируса

Аэропорт Пскова работает в особом режиме из-за коронавируса. Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, для предупреждения завоза и распространения коронавируса уборка в помещениях аэропорта производится с применением дезинфицирующих средств.

Сотрудники предприятия обеспечены перчатками и масками. На стойках регистрации, в зоне выхода на посадку, в зале прилета и в медицинском пункте для пассажиров размещены памятки о мерах профилактики коронавирусной инфекции. Медпункт оснащен противоэпидемическим имуществом, средствами индивидуальной защиты и опросниками для детального сбора эпидемиологического анамнеза у пассажиров с симптомами, не исключающими коронавирусную инфекцию. Запланировано проведение ревизии вентиляционной системы помещений аэропорта и аэровокзала.

В целом в регионе на автотранспортных предприятиях проведены дополнительные инструктажи для водителей пассажирских автобусов, экипажей поездов и самолетов о действиях в случае выявления больного с симптомами коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что 491 человек погиб из-за пневмонии, вызванной новым типом коронавируса в Китае. 

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