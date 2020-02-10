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Общество

Глава ВОЗ: Распространение китайского коронавирса может ускориться

Распространение китайского коронавирса 2019-nCoV может ускориться. Как пишет ТАСС, об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Распространение вируса 2019-nCoV за пределами Китая, кажется, замедляется, но может и ускориться, – отметил он. – Были зафиксированы некоторые случаи заражения вирусом от людей, не посещавших Китай, и это вызывает обеспокоенность. Обнаружение даже небольшого числа случаев [инфицирования] может указывать на более широкое распространение [заболевания] в других странах. Иными словами, то, что мы наблюдаем сейчас, может быть лишь верхушкой айсберга».

Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что все страны должны подготовиться к возможному появлению коронавируса на их территории, а также приложить максимальные усилия, чтобы предотвратить распространение инфекции.

От вызванной коронавирусом пнемнонии скончались более 900 человек.

В феврале губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал план по предотвращению распространения коронавируса на территории региона. В результате вспышки вируса аэропорт Пскова работает в особом режиме.

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