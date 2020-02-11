0
11:30
Псковичка привезла «бронзу» с первенства России по легкой атлетике
18:10
Юные футболисты «Псков-747» стали победителями «Зимнего кубка Электрона»
20:11
День зимних видов спорта (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21:19
Невель и Остров победили в финале областного «КЭС-Баскета»
20:08
Гребной узел - 2
10:56
ФК «Луки-Энергия» обыграл ФК «Смоленск» в домашнем контрольном матче
07:56
Студентка ВЛГАФК завоевала серебряную медаль на Чемпионате России по индор-гребле
Еще новости
Спорт

Псковские тяжелоатлеты выступят на Всероссийских соревнованиях 13-15 февраля

Юные псковские спортсмены примут участие в XV Всероссийском турнире по тяжелой атлетике памяти заслуженного тренера России М. С. Окунева на призы олимпийского чемпиона Дмитрия Берестова 13-15 февраля, сообщил Псковскому агентству информации президент Федерации тяжелой атлетики Псковской области Игорь Цветков.

Соревнования состоятся на олимпийской базе в городе Чехов Московской области. Возрастная категория участников — от 10 до 15 лет.

Псков представят спортсмены Специализированной школы олимпийского резерва «Надежда», учащиеся школы №16 имени Героя России Алекся Воробьева (Псков) - Комил Мирзоев, Алексей Козлов, Кирилл Стыров, Илья Викторов. Тренер спортсменов — Игорь Цветков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К каким мерам профилактики вы прибегаете в период ОРВИ?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Псковичка привезла «бронзу» с первенства России по легкой атлетике
11 февраля 2020
Псковичка привезла «бронзу» с первенства России по легкой атлетике
Юные футболисты «Псков-747» стали победителями «Зимнего кубка Электрона»
10 февраля 2020
Юные футболисты «Псков-747» стали победителями «Зимнего кубка Электрона»
День зимних видов спорта (ФОТОРЕПОРТАЖ)
08 февраля 2020
День зимних видов спорта (ФОТОРЕПОРТАЖ)
ФК «Луки-Энергия» обыграл ФК «Смоленск» в домашнем контрольном матче
03 февраля 2020
ФК «Луки-Энергия» обыграл ФК «Смоленск» в домашнем контрольном матче
Студентка ВЛГАФК завоевала серебряную медаль на Чемпионате России по индор-гребле
03 февраля 2020
Студентка ВЛГАФК завоевала серебряную медаль на Чемпионате России по индор-гребле
Встреча воздухоплавателей в Великих Луках: Когда состоятся кей-граб и ночное свечение аэростатов
02 февраля 2020
Встреча воздухоплавателей в Великих Луках: Когда состоятся кей-граб и ночное свечение аэростатов
Директор Центра внешкольной работы из Куньи получил «Народное признание»
30 января 2020
Директор Центра внешкольной работы из Куньи получил «Народное признание»
Лига дворового футбола завоевала статуэтку «Народного признания» в номинации «Команда 2018»
30 января 2020
Лига дворового футбола завоевала статуэтку «Народного признания» в номинации «Команда 2018»

Идет загрузка...