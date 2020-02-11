Псковские тяжелоатлеты выступят на Всероссийских соревнованиях 13-15 февраля
Юные псковские спортсмены примут участие в XV Всероссийском турнире по тяжелой атлетике памяти заслуженного тренера России М. С. Окунева на призы олимпийского чемпиона Дмитрия Берестова 13-15 февраля, сообщил Псковскому агентству информации президент Федерации тяжелой атлетики Псковской области Игорь Цветков.
Соревнования состоятся на олимпийской базе в городе Чехов Московской области. Возрастная категория участников — от 10 до 15 лет.
Псков представят спортсмены Специализированной школы олимпийского резерва «Надежда», учащиеся школы №16 имени Героя России Алекся Воробьева (Псков) - Комил Мирзоев, Алексей Козлов, Кирилл Стыров, Илья Викторов. Тренер спортсменов — Игорь Цветков.