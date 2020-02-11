Свердловский хлебокомбинат остался без псковского соевого концентрата

11:35, 11 февраля 2020, ПАИ

Свердловский хлебокомбинат остался без соевого концентрата. Россельхознадзор запретил вывоз 60 тонн продукции островского предприятия со станции «Псков-товарный». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время проверки специалисты обнаружили отсутствие в системе «Меркурий» информации о происхождении сырья, из которого был произведен кормовой соевый концентрат.

Также удалось выявить нарушение правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов. Информация о наименовании товара, заявленная в ветеринарном свидетельстве, декларации о соответствии, удостоверении качества и безопасности и на маркировочной этикетке товара «Соевый концентрат кормовой», не соответствовала информации о наименовании товара «Шрот соевый, обогащенный кормовой», указанной в графе «особые отметки» ветеринарного свидетельства.