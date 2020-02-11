0
10:32
ФОТОФАКТ: Внедорожник протаранил микроавтобус на перекрестке Пароменской и Петровской в Пскове
17:34
Появились фото и видео с места возгорания гаражей в Пскове
08:46
Жилой дом сгорел в Красногородске
11:12
ФОТОФАКТ: Лёд в Пскове покрылся синим налётом
17:42
ФОТОФАКТ: КРАЗ протаранил пассажирский автобус в Печорском районе
16:56
Александр Бастрыкин поручил проверить законность установки ограждения на пешеходной дорожке в Пскове
15:02
ФОТОФАКТ: Грузовик с пиломатериалами опрокинулся под Псковом
Еще новости
Происшествия

Свердловский хлебокомбинат остался без псковского соевого концентрата

Свердловский хлебокомбинат остался без соевого концентрата. Россельхознадзор запретил вывоз 60 тонн продукции островского предприятия со станции «Псков-товарный». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время проверки специалисты обнаружили отсутствие в системе «Меркурий» информации о происхождении сырья, из которого был произведен кормовой соевый концентрат.

Также удалось выявить нарушение правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов. Информация о наименовании товара, заявленная в ветеринарном свидетельстве, декларации о соответствии, удостоверении качества и безопасности и на маркировочной этикетке товара «Соевый концентрат кормовой», не соответствовала информации о наименовании товара «Шрот соевый, обогащенный кормовой», указанной в графе «особые отметки» ветеринарного свидетельства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К каким мерам профилактики вы прибегаете в период ОРВИ?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

ФОТОФАКТ: Внедорожник протаранил микроавтобус на перекрестке Пароменской и Петровской в Пскове
11 февраля 2020
ФОТОФАКТ: Внедорожник протаранил микроавтобус на перекрестке Пароменской и Петровской в Пскове
Появились фото и видео с места возгорания гаражей в Пскове
10 февраля 2020
Появились фото и видео с места возгорания гаражей в Пскове
Жилой дом сгорел в Красногородске
10 февраля 2020
Жилой дом сгорел в Красногородске
ФОТОФАКТ: Лёд в Пскове покрылся синим налётом
09 февраля 2020
ФОТОФАКТ: Лёд в Пскове покрылся синим налётом
ФОТОФАКТ: КРАЗ протаранил пассажирский автобус в Печорском районе
07 февраля 2020
ФОТОФАКТ: КРАЗ протаранил пассажирский автобус в Печорском районе
Александр Бастрыкин поручил проверить законность установки ограждения на пешеходной дорожке в Пскове
07 февраля 2020
Александр Бастрыкин поручил проверить законность установки ограждения на пешеходной дорожке в Пскове 1
ФОТОФАКТ: Грузовик с пиломатериалами опрокинулся под Псковом
07 февраля 2020
ФОТОФАКТ: Грузовик с пиломатериалами опрокинулся под Псковом
Женщина вылетела из машины под колёса фуры на трассе Великие Луки – Невель и погибла
06 февраля 2020
Женщина вылетела из машины под колёса фуры на трассе Великие Луки – Невель и погибла

Идет загрузка...