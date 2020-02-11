ФОТОФАКТ: Внедорожник протаранил микроавтобус на перекрестке Пароменской и Петровской в Пскове
Внедорожник Mitsubishi протаранил микроавтобус Ford на перекрестке улиц Пароменской и Петровской в Пскове.
На место ДТП вызваны сотрудники ГИБДД, передает корреспондент Псковского агентства информации.
«Меня ослепило», - пояснила женщина, находившаяся за рулем внедорожника. По ее словам, именно это не позволило ей вовремя среагировать на появившийся на ее пути микроавтобус и уйти от столкновения. Автомобили получили технические повреждения.
Пострадавших нет.