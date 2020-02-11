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После общения с мошенниками псковичи лишились 219 тысяч рублей

После общения с мошенниками псковичи лишились 219 тысяч рублей. Все беседы происходили по телефону, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

65-летнему жителю Пскова позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом предотвращения попыток несанкционированного списания денежных средств он завладел 83 тысячами рублей с банковской карты пенсионера. По аналогичной схеме 59-летняя псковичка лишилась 80 тысяч рублей.

Еще несколько жителей Пскова тоже доверили свои сбережения мошенникам и в общей сложности потеряли 219 тысяч рублей. По всем данным фактам возбуждены уголовные дела. 

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