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Экономика

Расширение производства кабельного завода «Алюр» одобрила инвесткомиссия Псковской области

Возведение третьей очереди производственно-складского комплекса кабельного завода «Алюр» одобрила инвестиционная комиссия администрации Псковской области, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Участники комиссии поддержали не только строительство, но и предоставление государственной поддержки в форме налоговых льгот. Директор завода по экономике и финансам Сергей Лыков сообщил, что предприятие работает на территории области с 1996 года, на производстве трудятся 490 человек, выручка составляет 5,5 млрд в год. Кроме того, заводу удалось войти в десятку крупнейших производителей кабелей.

В качестве ближайших целей Сергей Лыков анонсировал внедрение перспективных технологий кабельного производства и рост количества рабочих мест на 2%. Объем инвестиций превысит 154 млн рублей, 72 млн из них запланировано заложить в строительство корпуса и строительно-монтажные работы здания в Великих Луках. Часть средств направят на покупку оборудования. В бюджет Псковской области запланировано поступление налогов в объеме около 300 млн рублей. Завершить строительство планируется уже в этом году.

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