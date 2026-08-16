Глава Росрыболовства предупредил о снижении предложения красной рыбы на российском рынке

11:00, 16 августа 2026, ПАИ

Объём предложения красной рыбы на российском рынке в текущем году будет ниже привычных значений. Об этом заявил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, пишет ТАСС.

Глава ведомства призвал быть готовыми к тому, что объёмы продукции окажутся сниженными по сравнению с обычным уровнем. Он пояснил, что вылов рыбы является сложным процессом, требующим развёрнутой инфраструктуры в удалённых районах, где отсутствуют посёлки и электроэнергетика, а всё необходимое является завозным. В связи с этим рыбаки вынуждены устанавливать более высокую цену на продукцию в сезон.

Ранее Илья Шестаков сообщал, что лососёвая путина в 2026 году идёт сложно, наблюдается отставание как в сроках, так и в объёмах вылова. По предварительным прогнозам, суммарные объёмы вылова лососёвых в России могут сократиться примерно на 85–105,5 тыс. тонн.