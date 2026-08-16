Эксперт назвал стаж, при котором пенсия может превысить 30 тысяч рублей

15:01, 16 августа 2026, ПАИ

Россияне с трудовым стажем 42 года и медианной по стране зарплатой могут рассчитывать на пенсию свыше 30 тыс. рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на доцента Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Балынина.

По словам эксперта, итоговый размер пенсии напрямую зависит от двух факторов – от продолжительности страхового стажа и величины заработка, с которого уплачивались взносы. Чем дольше человек работает и чем выше его официальная зарплата, тем больше пенсионных баллов (ИПК) он накапливает.

Балынин привёл расчёты для разных вариантов стажа при условии, что работник получает медианную по стране зарплату (это уровень, при котором половина работающих зарабатывает больше, а половина – меньше). Выяснилось, что при стаже 25 лет пенсия составит около 21,2–22 тыс., при 30 годах – 23,5–24,5 тыс., при 35 годах – 25,8–27 тыс., а при 42 годах – уже 29–30,5 тыс. рублей.

Эксперт также обратил внимание на рост медианной зарплаты в стране: за последние пять лет она выросла на 85 % – с 35,4 тыс. до 65,3 тыс. рублей. По прогнозу Балынина, по итогам 2026 года этот показатель может достичь 73,5–79 тыс. рублей. При такой зарплате у работника за год сформируется около трёх пенсионных баллов, что в перспективе обеспечит достойную прибавку к будущей пенсии.