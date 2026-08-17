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Общество

«Школа фермера» в Пскове выпустила 30 специалистов по агротуризму

Торжественное вручение дипломов 30 выпускникам «Школы фермера», завершившим обучение по направлению «Агротуризм», состоялось в эко-клубе «Оленья Гора». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото здесь и далее ПАИ предоставили организаторы

К выпускникам обратилась заместитель министра сельского хозяйства Псковской области Наталья Степанова. Она подчеркнула, что школа находит большой отклик в фермерской среде региона. «Я уверена, что вы не только получили новые знания и практический опыт, но и приобрели единомышленников и друзей», – сказала она.

Директор Псковского филиала Россельхозбанка Анна Тарасенко отметила символичность места проведения церемонии: «Впервые вручение дипломов состоялось на действующем агротуристическом объекте. Надеюсь, что через какое-то время мы будем приезжать с новыми слушателями «Школы фермера» к вам – уже как к успешным участникам проекта».

Новый поток образовательной инициативы стартует в октябре этого года.

Своими впечатлениями поделились и сами выпускники. Сергей Пайст признался, что курс помог ему освежить знания, полученные ранее в вузе, и взглянуть на многие дисциплины по-новому. «Это несомненная польза для меня как человека, который вынашивает идею создания агротуристического объекта. Рассчитываю, что моя супруга, которая занимается туристическим бизнесом, меня в этом поддержит», – рассказал он.

Владимир Носков недавно переехал в Псков из Германии и сейчас находится на пути к созданию собственного дела на селе: «Я пришел в «Школу фермера», совершенно не зная, как строить свой бизнес на селе. Меня поразила эффективная цифровая платформа для фермеров, встречи и общение с людьми, которые успешно занимаются агротуризмом, а также высокий профессионализм преподавателей».

Завершилась встреча обменом опытом между представителями туриндустрии и фермерами. Свои проекты презентовали аграрии с уже действующими хозяйствами, так и новички, которые только начинают развивать сельский туризм.

Напомним, что «Школа фермера» – всероссийский бесплатный образовательный проект, реализуемый министерством сельского хозяйства РФ, правительством Псковской области и Россельхозбанком. Он позволяет действующим и начинающим аграриям бесплатно освоить востребованные направления агробизнеса и получить практические навыки для успешного ведения хозяйства.

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