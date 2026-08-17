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Общество

Экономист объяснил, как грамотно подготовиться к пенсии

Подготовка к пенсии требует времени и понимания того, как работают сложные проценты, добровольные взносы и государственные программы. О том, как грамотно подойти к этому процессу, агентству «Прайм» рассказал бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

Фото: ПАИ

В 2026 году право на страховую пенсию по старости возникает при наличии 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Недостающие показатели, по словам эксперта, можно докупить через добровольные взносы по статье 29 Федерального закона № 167-ФЗ. Платёж в размере 71 525,52 рубля в 2026 году даёт один год стажа и 1,09 пенсионного коэффициента.

Пассивный доход, как объяснил Илья Русяев, формируется из купонов облигаций федерального займа (ОФЗ), дивидендов, арендных платежей и процентов по вкладам. Рабочая конструкция здесь – лестница, когда бумаги и депозиты гасятся каждые шесть или 12 месяцев. При ключевой ставке ЦБ 14 % годовых длинные ОФЗ с фиксированным купоном позволяют закрепить доходность на годы вперёд, а бумаги с индексируемым номиналом защищают сбережения от инфляции.

«Горизонт подготовки задаёт арифметика сложного процента. Взнос в шесть тысяч рублей ежемесячно при доходности 10 % годовых за десять лет превращается примерно в 1,2 миллиона рублей при собственных вложениях 720 000, а за 20 лет тот же взнос дает около 4,5 млн», – пояснил Русяев.

Финансовая подушка безопасности, по его словам, должна покрывать расходы семьи за 3–6 месяцев, а за пять лет до выхода на пенсию её стоит увеличить до 12 месяцев. Хранить средства лучше на накопительном счёте и коротких вкладах.

Программа долгосрочных сбережений (ПДС), запущенная в 2024 году, позволяет заключить договор с негосударственным пенсионным фондом, а государство добавляет до 36 тысяч рублей в год в течение десяти лет. Кроме того, статья 219.2 Налогового кодекса даёт возможность вернуть налог на доходы физических лиц с взносов до 400 тысяч рублей в год.

Илья Русяев рекомендует не откладывать подготовку к пенсии на последние годы, использовать добровольные взносы для покупки стажа и коэффициентов, диверсифицировать источники дохода через ОФЗ, вклады и ПДС, а также регулярно пересматривать финансовый план с учётом инфляции и изменений в законодательстве. Чем раньше начать, тем больше времени будет работать сложный процент, заключает эксперт.

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