Новые цеха для увеличения производственных мощностей построил Великолукский мясокомбинат

12:10, 11 февраля 2020, ПАИ

Блок цехов для увеличения производственных мощностей по переработке, производству и реализации собственной мясопродукции построил ОАО «Великолукский мясокомбинат». Заявку предприятия для утверждения соответствующего инвестиционного проекта и получения государственной поддержки в виде налоговых льгот одобрила инвестиционная комиссия администрации Псковской области под председательством губернатора Михаила Ведерникова 11 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель генерального директора Великолукского мясокомбината Григорий Вислобоков в своем выступлении отметил, что предпосылкой для инвестиционного проекта стал рост потребительского спроса.

Строительство цехов было завершено в третьем квартале 2019 года. Объем инвестиций в проект составил более 1,6 млрд рублей.

«В результате реализации инвестиционного проекта создано 300 новых рабочих мест. Экономическая эффективность проекта - 23,6 млрд рублей», — добавил Григорий Вислобоков.