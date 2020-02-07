0
15:36
Инвестпроекты на 166 млрд рублей планируют реализовать в Псковской области в 2020 году
15:19
Два новых завода откроются в ОЭЗ «Моглино» в ближайшие годы
19:19
Великолукский агрохолдинг завоевал «Народное признание – 2019»
11:21
Комитет по тарифам обратился в ФАС для оценки стоимости доставки баллонов с газом в Псковской области
10:02
Начался ПАИ-live с председателем комитета по тарифам и энергетике Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
09:22
В два раза увеличился экспорт животноводческой продукции из Псковской области
19:54
Михаил Ведерников обсудил вопросы совершенствования бюджетных отношений с главой регионального управления федерального казначейства
Еще новости
Экономика

Новые цеха для увеличения производственных мощностей построил Великолукский мясокомбинат

Блок цехов для увеличения производственных мощностей по переработке, производству и реализации собственной мясопродукции построил ОАО «Великолукский мясокомбинат». Заявку предприятия для утверждения соответствующего инвестиционного проекта и получения государственной поддержки в виде налоговых льгот одобрила инвестиционная комиссия администрации Псковской области под председательством губернатора Михаила Ведерникова 11 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель генерального директора Великолукского мясокомбината Григорий Вислобоков в своем выступлении отметил, что предпосылкой для инвестиционного проекта стал рост потребительского спроса.

Строительство цехов было завершено в третьем квартале 2019 года. Объем инвестиций в проект составил более 1,6 млрд рублей.

«В результате реализации инвестиционного проекта создано 300 новых рабочих мест. Экономическая эффективность проекта - 23,6 млрд рублей», — добавил Григорий Вислобоков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К каким мерам профилактики вы прибегаете в период ОРВИ?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Инвестпроекты на 166 млрд рублей планируют реализовать в Псковской области в 2020 году
07 февраля 2020
Инвестпроекты на 166 млрд рублей планируют реализовать в Псковской области в 2020 году
Два новых завода откроются в ОЭЗ «Моглино» в ближайшие годы
06 февраля 2020
Два новых завода откроются в ОЭЗ «Моглино» в ближайшие годы
Великолукский агрохолдинг завоевал «Народное признание – 2019»
30 января 2020
Великолукский агрохолдинг завоевал «Народное признание – 2019»
Комитет по тарифам обратился в ФАС для оценки стоимости доставки баллонов с газом в Псковской области
29 января 2020
Комитет по тарифам обратился в ФАС для оценки стоимости доставки баллонов с газом в Псковской области
Начался ПАИ-live с председателем комитета по тарифам и энергетике Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
29 января 2020
Начался ПАИ-live с председателем комитета по тарифам и энергетике Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
В два раза увеличился экспорт животноводческой продукции из Псковской области
29 января 2020
В два раза увеличился экспорт животноводческой продукции из Псковской области
Михаил Ведерников обсудил вопросы совершенствования бюджетных отношений с главой регионального управления федерального казначейства
27 января 2020
Михаил Ведерников обсудил вопросы совершенствования бюджетных отношений с главой регионального управления федерального казначейства
Резидент ОЭЗ «Моглино» поучаствовал в выставке в Японии
22 января 2020
Резидент ОЭЗ «Моглино» поучаствовал в выставке в Японии

Идет загрузка...