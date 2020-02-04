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Назвать таракана именем бывшего и скормить хищнику предлагают в техасском зоопарке

В День всех влюбленных техасский зоопарк Сан-Антонио даст возможность всем желающим скормить таракана или крысу хищникам, предварительно дав «обеду» имя бывшего возлюбленного, пишет «Фонтанка».

Первое в истории событие «Cry Me a Cockroach» состоится 14 февраля. Поставить точку в прошлых отношениях можно на сайте, где за имя таракану нужно заплатить 5 долларов. Организаторы акции обещают, что в пятницу в 6 часов вечера по местному времени начнется прямая трансляция поедания насекомых птицами. На память желающим оставят сертификат.

Помимо тараканов желающим предлагают крыс, которых скормят змее. Замороженный грызун обойдется в 25 долларов.

Кстати, зоопарк Сан-Антонио не единственный в США, где проводят подобные мероприятия.

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