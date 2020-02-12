Под видом итальянского меха пенсионерка из Екатеринбурга за 56 тысяч рублей купила постельное бельё из Псковской области

07:22, 12 февраля 2020, ПАИ

Под видом итальянской шерсти мериноса пенсионерка из Екатеринбурга за 56 тысяч рублей купила комплект постельного белья, произведённого в Псковской области, сообщает Свердловское областное телевидение.

«Говорили, что очень полезно, что, когда спишь, происходит лечение суставов, даже боли проходят», - рассказала Нина Денщикова об «оздоровительном мериносе».

Но когда женщина открыла упаковку, у неё зачесалось всё тело и заслезились глаза. Оказалось, что на безвредный материал, как убеждали продавцы, у екатеринбурженки аллергия. Ненужную покупку ей сумели продать на презентации итальянского текстиля. Пенсионерке вручили подарочный сертификат на скидку – вместо 80 тысяч рублей «целебный мех» предлагали за 56 тысяч. Нина Денщикова не удержалась и оплатила покупку.

В итоге выяснилось, что «итальянские меха» шьют в Псковской области. Кроме того, натурального меха в изделиях нет, в договоре также указано, что он искусственный. Журналисты выяснили, что агрессивным маркетингом занимаются менеджеры компании-дистрибьютора Sonno Bello, которые используют свои приёмы исключительно в отношении доверчивых пожилых женщин.

В итоге Нина Денщикова всё-таки сумела вернуть деньги за ненастоящий мех.