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Под видом итальянского меха пенсионерка из Екатеринбурга за 56 тысяч рублей купила постельное бельё из Псковской области

Нина Денщикова. Стоп кадр из сюжета Свердловского областного телевидения

Под видом итальянской шерсти мериноса пенсионерка из Екатеринбурга за 56 тысяч рублей купила комплект постельного белья, произведённого в Псковской области, сообщает Свердловское областное телевидение.

«Говорили, что очень полезно, что, когда спишь, происходит лечение суставов, даже боли проходят», - рассказала Нина Денщикова об «оздоровительном мериносе».

Но когда женщина открыла упаковку, у неё зачесалось всё тело и заслезились глаза. Оказалось, что на безвредный материал, как убеждали продавцы, у екатеринбурженки аллергия. Ненужную покупку ей сумели продать на презентации итальянского текстиля. Пенсионерке вручили подарочный сертификат на скидку – вместо 80 тысяч рублей «целебный мех» предлагали за 56 тысяч. Нина Денщикова не удержалась и оплатила покупку.

В итоге выяснилось, что «итальянские меха» шьют в Псковской области. Кроме того, натурального меха в изделиях нет, в договоре также указано, что он искусственный. Журналисты выяснили, что агрессивным маркетингом занимаются менеджеры компании-дистрибьютора Sonno Bello, которые используют свои приёмы исключительно в отношении доверчивых пожилых женщин.

В итоге Нина Денщикова всё-таки сумела вернуть деньги за ненастоящий мех. 

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