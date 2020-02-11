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Спорт

Псковская область занимает 24-е место по количеству воспитанных футболистов-профессионалов

В офисе компании «Интеррос» в Москве аналитическое агентство Sport Connect и медиагруппа РБК презентовали рейтинг футбольности регионов России-2020, представляющий собой первую комплексную оценку развития футбольной системы во всех субъектах.

Регионы оценивали по пяти базовым критериям: количество воспитанников-профессионалов, обучение лицензированных тренеров, работа школ и академий высокого уровня, наличие манежей, где дети занимаются в холодное время, и процент населения, периодически играющего в футбол. На презентации присутствовали экс-президент ФК «Монако» Вадим Васильев и технический директор Российского футбольного союза Андрей Власов.

По оценкам составителей рейтинга ровно четверть игроков закончили московские академии, хотя родились в столице чуть более 10% футболистов. В сводной таблице рейтинга Псковская область заняла 24-е место по количеству футболистов-профессионалов, воспитанных в футбольных академиях региона. Таковых на данный момент в трех профессиональных лигах России - 15 человек. Всего с «псковским» паспортом в профессиональных командах выступают 17 футболистов. Кроме того, по оценкам составителей рейтинга Псковская область делит по общему показателю футбольности 58-65 места среди 84 регионов вместе с Вологодской, Тюменской, Сахалинской, Челябинской, Томской областями, Ненецким автономным округом и республикой Хакасией.

В Псковской области воспитанием футболистов традиционно занимаются футбольные школы «Псков-747», «Стрела» (обе Псков) и «Экспресс» (Великие Луки).

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