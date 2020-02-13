Жилой дом в Печорском районе признали аварийным после вмешательства прокуратуры

09:35, 13 февраля 2020, ПАИ

В Печорском районе жилой дом признали аварийным и подлежащим сносу после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В городе Печоры на улице Заводская, 6 расположен дом 1947 года постройки, состоящий из 16 комнат. Неоднократно жильцы обращались в администрацию для того, чтобы здание признали аварийным и подлежащим сносу. Физический износ составлял более 80%, сгнили доски пола, подвал дома затоплен водой. Кроме того, зафиксировано развитие сквозных трещин в стенах и перегородках здания, разрушения цоколя, перекос стен, оконных и дверных проемов и т.д.

Прокуратура направила в суд заявление об обязании администрации организовать повторное обследование дома с привлечением специалиста-эксперта в области строительства. В результате жилой дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Администрация принимает меры по расселению граждан из аварийного жилого дома.