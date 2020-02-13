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Лжецелительницу разыскивают в Великих Луках

Мошенницу, представлявшуюся «целительницей», разыскивают в Великих Луках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Злоумышленница зашла к 72-летней женщине, проживающей на улице Новоселенинской в Великих Луках, и заявила, что может «снять порчу» с ее родственников. Пенсионерка заплатила ей 9 тысяч рублей, отдала золотые серьги и кольца. Отмечается, что затем «целительница» произвела «некие манипуляции» и ушла.

Еще один случай мошенничества в Великих Луках произошел 12 февраля около 14:00. Там к 86-летней великолучанке, проживающей в доме на улице Гагарина, под предлогом продажи меда пришла неизвестная женщина.

Она предложила  пенсионерке разменять деньги, а затем обменяла шесть двухтысячных купюр, принадлежащих хозяйке, на 12 тысячерублевых бумажек, которые, как выяснилось позднее, оказались билетами «банка приколов». В итоге, потерпевшая лишилась 12 тысяч рублей.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела, добавили в ведомстве.

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