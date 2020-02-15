В России снижается заболеваемость наркоманией, но растет зависимость от психоактивных веществ

11:40, 15 февраля 2020, ПАИ

В России за последние десять лет снизилась заболеваемость наркоманией. Однако выявлено увеличение количества зависимых от психоактивных веществ более чем в два раза. Если в 2010 году таких было по официальным данным 26,4 тыячи человек, то в 2018 году же 63,4 тысячи человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику МВД России.

Эксперты настаивают: количество зависимых от психостимуляторов увеличилось более чем в три раза. В 2010 году их насчитывалось около 7,8 тысяч человек, в 2018 году уде 24,8 тысяч.

При этом сотрудники наркологических клиник говорят о снижении случаев психического расстройства на фоне употребления наркотиков – в 2018 году их было 505,6 тысяч человек, за 10 лет снижение составило 25 процентов.