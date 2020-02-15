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Общество

Юрий Сорокин принял участие в мероприятии в честь 31-летия со дня вывода советских войск из Афганистана

Фото: «Instagram» Юрия Сорокина

В мероприятии в честь 31-летия со дня вывода советских войск из Афганистана в Пскове принял участие Юрий Сорокин. Об этом он сообщил на своей личной странице в «Instagram».

«Сегодня вместе с псковичами вспоминаем великий подвиг наших воинов-интернационалистов», - рассказал заместитель секретаря регионального отделения Партии, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Юрий Сорокин, отметив, что этот день стал символом боевому братству и днем памяти обо всех россиянах.

Кроме того, Юрий Сорокин отметил, что в мероприятии также принимали участие много молодых людей, которым не безразлична история Родины. От имени председателя регионального парламента и всего депутатского корпуса Юрий Сорокин поздравил воинов-интернационалистов, а также передал благодарственные письма от Псковского областного Собрания депутатов.

«Наши ветераны достойны высоких наград, безграничного почета и уважения», - добавил Юрий Сорокин.

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