Из-за посылки в почтовом отделении Казанского вокзала Москвы прошла эвакуация людей

15:38, 16 февраля 2020, ПАИ

Более 30 человек эвакуированы 16 февраля из помещений почтового отделения в здании Казанского вокзала в Москве. Здесь обнаружили в одной из посылок взрывоопасный предмет, сообщает РИА Новости.

На место сразу же были направлены представители правоохранительных органов.

При последующем рассмотрении находка времен Великой Отечественной войны оказалась болванкой снаряда для танка Т-34, сообщил представитель экстренных служб.

Экспертам предстоит выяснить, кто стал отправителем данной посылки и кому она предназначалась.