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Общество

34 человека подали заявку на конкурс в молодежный совет при главе Пскова

На конкурс в молодежный совет при главе Пскова поступило 34 заявки. Самым юным стал 15-летний житель города, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

16 заявок поступило от девушек, 18 - от парней. Это учащиеся школ №№1, 2, 8, 7, 11, 17, ППК, Гуманитарного лицея, а также студенты ПсковГУ. Большинство заявок поступило от представителей общественных организаций, учителей, предпринимателей, волонтеров и профессиональных спортсменов. На рассмотрение также поступила анкета актера фильма «Холоп».

Конкурсная комиссия начала проверку документов. Из 34 заявок выберут только 15. В ближайшее время также будет назначена дата собеседования на тему «Развитие молодежной политики Пскова». По результату собеседования участники получат рейтинговые баллы от 1 до 5. Авторы инициатив с наиболее высокой оценкой войдут в состав Молодежного совета и смогут принять непосредственное участие в жизни города.

В состав конкурсной комиссии включены депутаты Псковской городской Думы Любовь Николаева и Сергей Мусиенко, управляющий делами гордумы Анна Ефимова другие сотрудники аппарата гордумы.

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