Из-за угрозы наводнения в Петербурге закрывают затворы дамбы
В Санкт-Петербурге из-за угрозы наводнения закрывают затворы дамбы. Возможный подъем уровня воды может произойти в дельте реки Невы, передает РИА Новости.
Затворы дамбы начали закрывать в 14:10 часов по московскому времени. Циклон на севере Скандинавии стал причиной ухудшения погодных условий в Санкт-Петербурге и вызвал также угрозу наводнения. В городе был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В ночь на 18 февраля, по прогнозам синоптиков, ожидается усиление ветра до 25-28 метров в секунду, а также повышение уровня воды в устье реки Невы до 160-180 сантиметров.
Остановлено судоходство по Кронштатскому корабельному фарватеру.