Четверых молодых людей осудят за совершение более 50 наркопреступлений в Пскове

22:27, 20 февраля 2020, ПАИ

Четверо молодых людей в возрасте 21, 22, 23 и 24 лет отправились на скамью подсудимых за совершение 53 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Следователи следственной части областного СУ УМВД России установили, что псковичи прятали наркотики и психотропные вещества в тайники на территории областного центра, передавали их адреса и описания в ходе интернет-переписки, незаконно хранили наркотики, предназначенные для последующего сбыта.

Злоумышленник, создавший эту организованную группу, пока не установлен. Отмечается, что молодых людей вовлекли в эту организованную преступную группу в период с 1 сентября по 10 ноября 2018 года. Уголовное дело находится на рассмотрении в суде, добавили в ведомстве.