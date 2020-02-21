Более 2,2 тысяч человек умерли из-за коронавируса в Китае

08:33, 21 февраля 2020, ПАИ

Количество погибших из-за нового коронавируса в Китае возросло до 2 тысяч 236 человек, заражение зафиксировано у 75,4 тысяч человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на органы здравоохранения страны.

За последние сутки зафиксированы 118 смертей от заболевания и около 1,6 тысяч новых случаев заражения инфекцией. В то же время более двух тысяч человек были выписаны из больниц. По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, в случае неблагоприятного сценария заразиться коронавирусом могут до 66% населения Земли. Новая эпидемия коронавируса может прийти в Россию осенью 2020 года.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал план по предотвращению распространения вируса на территории региона. Кроме того, региональные власти заверили, что контролируют цены на медицинские маски и лекарства в Псковской области.