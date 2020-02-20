В Псковской области рассмотрят законопроект об отстранении госслужащих от должности на период проведения проверки

15:53, 21 февраля 2020, ПАИ

Законопроект, предлагающий внести изменения в действующую редакцию закона «О государственной гражданской службе Псковской области», направленный в региональный парламент губернатором Михаилом Ведерниковым, предстоит рассмотреть Псковскому областному Собранию (ПОС). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

Проект областного закона разработан в связи с совершенствованием федерального законодательства о противодействии коррупции. Для приведения в соответствие с актуальными правовыми нормами областной закон дополняется положениями о праве представителя нанимателя принять решение об отстранении гражданского служащего от замещаемой должности гражданской службы на период проведения служебной проверки.

В норме, устанавливающей период отстранения гражданского служащего от замещаемой должности «на период до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от замещаемой должности», исключаются слова «по вине гражданского служащего». Кроме того, в новой редакции излагается статья о порядке применения взысканий за коррупционные правонарушения.

Проект закона включён в предварительную повестку заседания комитета по законодательству и местному самоуправлению, а также решением Совета Собрания вынесен для рассмотрения на 40-ю сессию регионального парламента.