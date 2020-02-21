Приставы вынудили жителя Великолукского района заплатить долг по алиментам

16:57, 21 февраля 2020, ПАИ

Приставы вынудили жителя Великолукского района заплатить долг по алиментам в размере 55 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству нформации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Приставы ограничили мужчину в праве выезда за пределы Российской Федерации, а на автомобиль наложили запрет на проведение действий по регистрации. Однако автомобиль должник продал, и новый собственник не смог поставить его на регистрационный учёт.

В связи с этим должник обратился к судебному приставу-исполнителю и полностью оплатил задолженность.