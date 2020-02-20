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Политика

35-я сессия Псковской гордумы пройдёт 27 февраля

27 февраля в 10:00 в Городском культурном центре Пскова (площадь Победы, 1) состоится очередная 35-я сессия Псковской городской Думы шестого созыва. Соответствующее постановление за подписью главы Пскова Елены Полонской опубликовано на сайте муниципалитета.

В проект повестки включены 75 вопросов. В частности, депутаты рассмотрят вопросы о внесении изменений в решение Псковской гордумы от 25 декабря 2019 год «О бюджете Пскова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», о внесении изменений в решение Псковской гордумы от 17 июля 2013 года «О создании дорожного фонда муниципального образования «Город Псков», об утверждении условий приватизации муниципального имущества в первом квартале 2020 года.

Также народные избранники рассмотрят вопросы о согласовании кандидатуры Елены Павловой для назначения на должность директора муниципального предприятия Пскова «Северо-Западный центр социологии и маркетинга», об избрании члена Общественной палаты муниципального образования «Город Псков», о присвоении названия улицам, расположенным в Пскове и ряд других.

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