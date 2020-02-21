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Спорт

Обыски прошли в номерах российских биатлонистов в Италии

У российских биатлонистов, выступающих в эти дни в Италии на Чемпионате мира, прошли обыски. В номерах членов сборной РФ Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также в номере тренера Александра Касперовича работали представители силовых ведомств, рассказал первый вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов.

Мероприятия прошли по запросу Международного союза биатлонистов, сообщает ТАСС. Поводом стало то, что личный тренер лидера российской сборной Александра Логинова находится на чемпионате по чужой аккредитации.

«Обыски в отеле наших биатлонистов. Изъят компьютер и телефон Логинова. Итальянские силовики приехали в 6 утра», - написал в своем аккаунте в социальных сетях спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев.

Известно, что ноутбуки были изъяты в номерах Гараничева, Логинова и самого Касперовича, передает Business FM.

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