2
12:47
На западные районы Псковской области надвигается непогода
09:38
Появилось видео с места ДТП на Рижском проспекте в Пскове
09:17
Женщину сбили на Рижском проспекте в Пскове (ФОТО)
18:12
Договор с доставщиком квитанций прекратит Фонд капремонта Псковской области
16:46
ФОТОФАКТ: Информационный щит об освобождении Пскова от фашистов сломали на улице Гоголя
15:13
ФОТОФАКТ: На Октябрьском проспекте в Пскове появились «танцующие фонари»
10:06
Опасные для жизни растения обнаружены на берегу Чудского озера
Еще новости
Происшествия

Травматическим пистолетом угрожал водителю житель Пскова на месте ДТП

В Пскове полицейским пришлось обезвредить водителя, автомобиль которого попал в дорожно-транспортное происшествие на улице Максима Горького у дома №7/31. 21 февраля около 23 часов здесь столкнулись автомашины «Рено» и ВАЗ-2115. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, между водителями пострадавших в ДТП машин вспыхнул конфликт. Не назвавший себя очевидец позвонил в дежурную часть УМВД России по городу Пскову и сообщил, что один из участников аварии вытащил из машины предмет, очень похожий на пистолет.

К месту происшествия сразу же выехали стражи правопорядка. «Полицейские обезвредили дебошира, им оказался пскович 1985 года рождения, он задержан. У мужчины обнаружен и изъят травматический пистолет», - сообщили в ведомстве.

Автомобили получили технические повреждения, пострадавших в этом ДТП нет.

Версия для печати
Комментарии: 2 Обсудить >>>

К каким мерам профилактики вы прибегаете в период ОРВИ?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

На западные районы Псковской области надвигается непогода
22 февраля 2020
На западные районы Псковской области надвигается непогода
Появилось видео с места ДТП на Рижском проспекте в Пскове
22 февраля 2020
Появилось видео с места ДТП на Рижском проспекте в Пскове
Женщину сбили на Рижском проспекте в Пскове (ФОТО)
22 февраля 2020
Женщину сбили на Рижском проспекте в Пскове (ФОТО)
Договор с доставщиком квитанций прекратит Фонд капремонта Псковской области
21 февраля 2020
Договор с доставщиком квитанций прекратит Фонд капремонта Псковской области
ФОТОФАКТ: Информационный щит об освобождении Пскова от фашистов сломали на улице Гоголя
21 февраля 2020
ФОТОФАКТ: Информационный щит об освобождении Пскова от фашистов сломали на улице Гоголя
ФОТОФАКТ: На Октябрьском проспекте в Пскове появились «танцующие фонари»
21 февраля 2020
ФОТОФАКТ: На Октябрьском проспекте в Пскове появились «танцующие фонари»
Опасные для жизни растения обнаружены на берегу Чудского озера
21 февраля 2020
Опасные для жизни растения обнаружены на берегу Чудского озера
Неизвестные любители антиквариата взламывают дачи в Гдовском районе
20 февраля 2020
Неизвестные любители антиквариата взламывают дачи в Гдовском районе

Идет загрузка...