Травматическим пистолетом угрожал водителю житель Пскова на месте ДТП

11:45, 22 февраля 2020, ПАИ

В Пскове полицейским пришлось обезвредить водителя, автомобиль которого попал в дорожно-транспортное происшествие на улице Максима Горького у дома №7/31. 21 февраля около 23 часов здесь столкнулись автомашины «Рено» и ВАЗ-2115. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, между водителями пострадавших в ДТП машин вспыхнул конфликт. Не назвавший себя очевидец позвонил в дежурную часть УМВД России по городу Пскову и сообщил, что один из участников аварии вытащил из машины предмет, очень похожий на пистолет.

К месту происшествия сразу же выехали стражи правопорядка. «Полицейские обезвредили дебошира, им оказался пскович 1985 года рождения, он задержан. У мужчины обнаружен и изъят травматический пистолет», - сообщили в ведомстве.

Автомобили получили технические повреждения, пострадавших в этом ДТП нет.