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Политика

В Себеж прибыли члены комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы

В Себеже 25 февраля пройдет выездное заседание комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы РФ. По поручению спикера нижней палаты Вячеслава Володина, побывавшего в регионе в январе 2020 года, члены комитета на месте обсудят вопросы о национальном парке «Себежский». Поводом стали обращения жителей района о невозможности вести строительство частных домов или вести подсобное хозяйство у уже имеющихся домовладений, так как вся земля является особо охраняемой территорией. Их просьбы озвучивала председателю Госдумы депутат Псковского областного Собрания Дарья Козьякова.

Перед выездным заседанием организована встреча с населением Себежа, в ней участвуют председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы РФ Николай Николаев, член комитета Сергей Крючек, представители Минприроды РФ, депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Предоставление участков - это значимый фактор для того, чтобы люди оставались в районе, в семьях появлялись дети», - подчеркнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников, открывая встречу.

Он добавил, что пока есть вопросы в части предоставления земли не только у местных жителей, желающих строить жилье, но и у представителей бизнеса. «Сегодня мы еще наглядно на презентации посмотрим, в каком состоянии находится парк», - отметил глава региона, предложив обсудить не только юридические вопросы землепользования в границах парка, но и перспективы развития территории.

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