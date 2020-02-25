Совершивших 23 кражи жителей Ленинградской области осудили в Псковской области

09:28, 26 февраля 2020, ПАИ

В Стругокрасненском районе осудили двух жителей Ленинградской области, которые совершили 23 кражи в Псковской и Новгородской областях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в 2018 году мужчины в Псковской и Новгородской областях проникали в дома и придомовые постройки и похищали оттуда предметы бытовой техники, металлическую посуду, инструменты, запчасти от автомобилей и другое имущество. Всего они украли вещей на сумму более 700 тысяч рублей.

Одному из обвиняемых суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, другому – 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.