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Совершивших 23 кражи жителей Ленинградской области осудили в Псковской области

В Стругокрасненском районе осудили двух жителей Ленинградской области, которые совершили 23 кражи в Псковской и Новгородской областях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в 2018 году мужчины в Псковской и Новгородской областях проникали в дома и придомовые постройки и похищали оттуда предметы бытовой техники, металлическую посуду, инструменты, запчасти от автомобилей и другое имущество. Всего они украли вещей на сумму более 700 тысяч рублей.

Одному из обвиняемых суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, другому – 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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