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В Саратове задержали планировавших вооруженное нападение на школу подростков

В Саратове пресекли вооруженное нападение подростков на школу. 14-летние учащиеся были задержаны на территории одного из заброшенных бомбоубежищ, пишет ТАСС.

Нападение планировали два подростка, которые состояли в различных группах в соцсети, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида.

В заброшенном бомбоубежище задержанные в тайнике хранили обрез охотничьего ружья. По данным ФСБ, школьники планировали также использовать самодельные зажигательные смеси, рецепт которых нашли в свободном доступе в интернете. 

Школьники пояснили свои действия желанием мести. RT со ссылкой на ФСБ пишет о том, что планировалось убийство нескольких десятков человек. 

По данному факту возбудили уголовное дело. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

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