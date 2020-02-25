0
11:52
Каждый четвертый ходит в масках: Вернувшаяся из Италии псковичка рассказала о коронавирусе в Европе
22:54
ФОТОФАКТ: Пожар произошел в одном из домов на улице Кузбасской дивизии в Пскове
18:21
Не попавшему в клуб псковскому блогеру-инвалиду рекомендуют удалить видео
17:38
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Себежском районе
14:55
Водитель погиб при столкновении автомобилей в Себежском районе
13:49
Качество питания проверили в Островском роддоме после жалобы пациентки на червей в супе
09:41
В Пскове получила продолжение история с «забором почета»
Еще новости
Происшествия

Автобус перевернулся в деревне Боровичи Порховского района

Автобус перевернулся в деревне Боровичи Порховского района, сообщили Псковскому агентству информации очевидцы дорожно-транспортного происшествия.

В 20 километрах от Порхова на трассе Псков — Новгород водитель автобуса, в котором находился лишь один пассажир, не справился с управлением. Транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.

По информации пресс-службы УМВД России по Псковской области, женщина-пассажир получила незначительные травмы — вывих и ушибы. По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку, добавили в ведомстве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

ФОТОФАКТ: Пожар произошел в одном из домов на улице Кузбасской дивизии в Пскове
25 февраля 2020
ФОТОФАКТ: Пожар произошел в одном из домов на улице Кузбасской дивизии в Пскове
Не попавшему в клуб псковскому блогеру-инвалиду рекомендуют удалить видео
25 февраля 2020
Не попавшему в клуб псковскому блогеру-инвалиду рекомендуют удалить видео
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Себежском районе
25 февраля 2020
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Себежском районе
Водитель погиб при столкновении автомобилей в Себежском районе
25 февраля 2020
Водитель погиб при столкновении автомобилей в Себежском районе
Качество питания проверили в Островском роддоме после жалобы пациентки на червей в супе
25 февраля 2020
Качество питания проверили в Островском роддоме после жалобы пациентки на червей в супе
В Пскове получила продолжение история с «забором почета»
25 февраля 2020
В Пскове получила продолжение история с «забором почета»
Водитель пострадал из-за столкновения автомобилей в Великих Луках
25 февраля 2020
Водитель пострадал из-за столкновения автомобилей в Великих Луках
В Пскове инвалида-колясочника не пустили в ночной клуб
24 февраля 2020
В Пскове инвалида-колясочника не пустили в ночной клуб 1

Идет загрузка...