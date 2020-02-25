Автобус перевернулся в деревне Боровичи Порховского района

10:34, 26 февраля 2020, ПАИ

Автобус перевернулся в деревне Боровичи Порховского района, сообщили Псковскому агентству информации очевидцы дорожно-транспортного происшествия.

В 20 километрах от Порхова на трассе Псков — Новгород водитель автобуса, в котором находился лишь один пассажир, не справился с управлением. Транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.

По информации пресс-службы УМВД России по Псковской области, женщина-пассажир получила незначительные травмы — вывих и ушибы. По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку, добавили в ведомстве.