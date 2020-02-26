Победители регионального этапа конкурса «Спасем жизнь вместе» названы в Псковской области

14:59, 26 февраля 2020, ПАИ

В Псковской области определены победители регионального этапа всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе!». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, всего в конкурсе поучаствовали более 80 человек из разных районов Псковской области. По итогам мероприятия определились победители в трёх номинациях.

Так, в номинации «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» победителями стали филиал ВГТРК ГТРК «Псков» с промо-роликом «Антинарко» и творческий коллектив средней образовательной школы №24 имени Л. И. Малякова во взаимодействии с УКОН УМВД России по Псковской области с антинаркотическим роликом «Иллюзия».

В номинации «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» победителем стал буклет Николая Степанова «Пушкинские Горы - без наркотиков!».

В номинации «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики» победителем стал макет «Наркотики - обман» Ирины Алексеевой.

Все участники конкурса будут отмечены благодарственными письмами управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области. Лучшие материалы в дальнейшем будут использованы при проведении профилактических мероприятий среди подростков и молодежи. Кроме того, работы победителей регионального этапа конкурса направят для участия в финале всероссийского конкурса.