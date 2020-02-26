Водитель сбил 22-летнюю девушку на пешеходном переходе в Великих Луках

08:47, 27 февраля 2020, ПАИ

В Великих Луках 26-летний водитель совершил наезд на девушку на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Инцидент произошел 26 февраля около 18:05 вохле дома 7б по улице Новосокольнической. Водитель находился за рулем автомобиля «Ниссан Альмера». Пострадавшая девушка получила ушибы конечностей и тела, госпитализирована не была.

Водитель в момент ДТП был трезв. Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.