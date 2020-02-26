0
11:52
Каждый четвертый ходит в масках: Вернувшаяся из Италии псковичка рассказала о коронавирусе в Европе
10:34
Автобус перевернулся в деревне Боровичи Порховского района
22:54
ФОТОФАКТ: Пожар произошел в одном из домов на улице Кузбасской дивизии в Пскове
18:21
Не попавшему в клуб псковскому блогеру-инвалиду рекомендуют удалить видео
17:38
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Себежском районе
14:55
Водитель погиб при столкновении автомобилей в Себежском районе
13:49
Качество питания проверили в Островском роддоме после жалобы пациентки на червей в супе
Еще новости
Происшествия

Водитель сбил 22-летнюю девушку на пешеходном переходе в Великих Луках

В Великих Луках 26-летний водитель совершил наезд на девушку на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Инцидент произошел 26 февраля около 18:05 вохле дома 7б по улице Новосокольнической. Водитель находился за рулем автомобиля «Ниссан Альмера». Пострадавшая девушка получила ушибы конечностей и тела, госпитализирована не была. 

Водитель в момент ДТП был трезв. Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

Автобус перевернулся в деревне Боровичи Порховского района
26 февраля 2020
Автобус перевернулся в деревне Боровичи Порховского района
ФОТОФАКТ: Пожар произошел в одном из домов на улице Кузбасской дивизии в Пскове
25 февраля 2020
ФОТОФАКТ: Пожар произошел в одном из домов на улице Кузбасской дивизии в Пскове
Не попавшему в клуб псковскому блогеру-инвалиду рекомендуют удалить видео
25 февраля 2020
Не попавшему в клуб псковскому блогеру-инвалиду рекомендуют удалить видео
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Себежском районе
25 февраля 2020
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Себежском районе
Водитель погиб при столкновении автомобилей в Себежском районе
25 февраля 2020
Водитель погиб при столкновении автомобилей в Себежском районе
Качество питания проверили в Островском роддоме после жалобы пациентки на червей в супе
25 февраля 2020
Качество питания проверили в Островском роддоме после жалобы пациентки на червей в супе
В Пскове получила продолжение история с «забором почета»
25 февраля 2020
В Пскове получила продолжение история с «забором почета»
Водитель пострадал из-за столкновения автомобилей в Великих Луках
25 февраля 2020
Водитель пострадал из-за столкновения автомобилей в Великих Луках

Идет загрузка...