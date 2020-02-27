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Год в тюрьме проведёт житель Невельского района за кражу пистолета

В Невельском районе осудили 24 летнего местного жителя за открытое хищение чужого пистолета, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что 10 ноября 2019 года подсудимый в пьяном виде находился возле гаража на улице Максима Горького в Усвятах. Там он из куртки мужчины похитил сигнальный охолощенный пистолет Макарова модели 71. Ограбленный потребовал вернуть пистолет, но мужчина требование проигнорировал и скрылся с места преступления, а пистолетом распорядился по своему усмотрению.

Своими противоправными действиями подсудимый причинил ущерб в размере восьми тысяч рублей. Суд назначил мужчине наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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