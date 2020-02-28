Гелена Самохвалова: Паники у псковского турбизнеса из-за коронавируса нет

12:34, 28 февраля 2020, ПАИ

Паники у псковского турбизнеса из-за распространения китайского коронавируса в странах Европы нет. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщила президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «АСТУР» Гелена Самохвалова.

Она напомнила, что 27 февраля Ростуризм настоятельно порекомендовал туристам воздержаться от посещения Италии, Ирана и Южной Кореи в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19.

«Туры в Китай, естественно, не продаются, — отметила Гелена Самохвалова. — Предупреждения по Южной Корее и Ирану — обоснованы. Но это не те страны, которые пользуются спросом в рамках туристических поездок и маршрутов. Поэтому никаких проблем, в частности, у туроператоров и турагентств Псковской области не возникает».

«Что касается Италии, большой опасности нет, потому что сейчас не совсем курортный сезон, поэтому итальянские туры, связанные с экскурсионными обслуживанием и маршрутами, даже которые были проданы, предлагаются либо к изменению маршрута, допустим, на Францию или Германию, либо просто не затрагивают те регионы, где есть заболевшие», — пояснила Гелена Самохвалова.

По ее словам, массовых продаж туров Италию сейчас нет, фактов сдачи путевок не было.

«Те туроператоры, которые работают с нашими агентствами, вчера сделали массовую рассылку с описанием ситуации, которая происходит в странах Европы и, в частности, в Италии, с предложением поменять маршрут или подождать стабилизации эпидемиологической обстановки», — добавила Елена Самохвалова.

В настоящее время коронавирус унес жизни 2 тысяч 788 человек в Китае. Жительница Пскова, посетившая Италию, рассказала о вспышке коронавируса в Европе.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе отмечала, что примерные потери российского выездного туризма от коронавируса составили 27 млрд рублей без учета потерь на итальянском направлении.