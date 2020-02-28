0
13:32
Центр Пскова перекроют на время Масленицы
12:49
Борис Елкин призвал ответственнее подходить к освоению денег по нацпроекту БКАД
12:34
Гелена Самохвалова: Паники у псковского турбизнеса из-за коронавируса нет
11:14
Бесплатно ездить в пригородных поездах смогут ветераны Псковской области до конца года
10:59
Опочка стала рекордсменом по количеству выпавшего в Псковской области снега
10:39
Бригады энергетиков работают в усиленном режиме после снегопада в Псковской области
09:40
Доставленный в центр спасения медвежонок из Бежаниц получил имя Псковушка
Еще новости
Общество

Гелена Самохвалова: Паники у псковского турбизнеса из-за коронавируса нет

Гелена Самохвалова

Паники у псковского турбизнеса из-за распространения китайского коронавируса в странах Европы нет. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщила президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «АСТУР» Гелена Самохвалова.

Она напомнила, что 27 февраля Ростуризм настоятельно порекомендовал туристам воздержаться от посещения Италии, Ирана и Южной Кореи в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19.

«Туры в Китай, естественно, не продаются, — отметила Гелена Самохвалова. — Предупреждения по Южной Корее и Ирану — обоснованы. Но это не те страны, которые пользуются спросом в рамках туристических поездок и маршрутов. Поэтому никаких проблем, в частности, у туроператоров и турагентств Псковской области не возникает».

«Что касается Италии, большой опасности нет, потому что сейчас не совсем курортный сезон, поэтому итальянские туры, связанные с экскурсионными обслуживанием и маршрутами, даже которые были проданы, предлагаются либо к изменению маршрута, допустим, на Францию или Германию, либо просто не затрагивают те регионы, где есть заболевшие», — пояснила Гелена Самохвалова.

По ее словам, массовых продаж туров Италию сейчас нет, фактов сдачи путевок не было.

«Те туроператоры, которые работают с нашими агентствами, вчера сделали массовую рассылку с описанием ситуации, которая происходит в странах Европы и, в частности, в Италии, с предложением поменять маршрут или подождать стабилизации эпидемиологической обстановки», — добавила Елена Самохвалова.

В настоящее время коронавирус унес жизни 2 тысяч 788 человек в Китае. Жительница Пскова, посетившая Италию, рассказала о вспышке коронавируса в Европе.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе отмечала, что примерные потери российского выездного туризма от коронавируса составили 27 млрд рублей без учета потерь на итальянском направлении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Белоруссии и Литве Почти 46% всех заразившихся коронавирусом в Китае вылечились Продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею рекомендовано остановить Организаторы Евровидения прокомментировали информацию об отмене конкурса из-за коронавируса От коронавируса в Китае умерли 2744 человека Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса Каждый четвертый ходит в масках: Вернувшаяся из Италии псковичка рассказала о коронавирусе в Европе Коронавирус унес жизни 2715 человек в Китае Роспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Корею и Иран из-за вспышки коронавируса В России на фоне новостей о коронавирусе дорожает чеснок
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Центр Пскова перекроют на время Масленицы
28 февраля 2020
Центр Пскова перекроют на время Масленицы
Борис Елкин призвал ответственнее подходить к освоению денег по нацпроекту БКАД
28 февраля 2020
Борис Елкин призвал ответственнее подходить к освоению денег по нацпроекту БКАД
Гелена Самохвалова: Паники у псковского турбизнеса из-за коронавируса нет
28 февраля 2020
Гелена Самохвалова: Паники у псковского турбизнеса из-за коронавируса нет
Бесплатно ездить в пригородных поездах смогут ветераны Псковской области до конца года
28 февраля 2020
Бесплатно ездить в пригородных поездах смогут ветераны Псковской области до конца года
Опочка стала рекордсменом по количеству выпавшего в Псковской области снега
28 февраля 2020
Опочка стала рекордсменом по количеству выпавшего в Псковской области снега
Бригады энергетиков работают в усиленном режиме после снегопада в Псковской области
28 февраля 2020
Бригады энергетиков работают в усиленном режиме после снегопада в Псковской области
Доставленный в центр спасения медвежонок из Бежаниц получил имя Псковушка
28 февраля 2020
Доставленный в центр спасения медвежонок из Бежаниц получил имя Псковушка
Заболеваемость ОРВИ снизилась в Псковской области
28 февраля 2020
Заболеваемость ОРВИ снизилась в Псковской области

Идет загрузка...