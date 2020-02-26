Пскович Константин Шабанов завоевал «золото» на чемпионате России по легкой атлетике

12:09, 28 февраля 2020, ПАИ

Псковский спортсмен Константин Шабанов завоевал «золото» по итогам 50-го чемпионата России по легкой атлетике в помещении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Состязания прошли в манеже ЦСКА в Москве.

Константин Шабанов выступал в беговой дисциплине 60 метров с барьерами. В полуфинале спортсмен показал результат 7.66 секунды. В финал оторвался от ближайшего преследователя на 24 сотых секунды. Итоговый результат - 7.79 секунды.

Брат спортсмена Филипп Шабанов в данной дисциплине вошел в десятку сильнейших.

Оба атлета являются воспитанниками Центра спортивной подготовки Псковской области.