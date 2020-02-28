Убивших ветерана Великой Отечественной войны двух мужчин осудили в Псковской области

13:43, 28 февраля 2020, ПАИ

В Псковской области суд присяжных признал двоих жителей Порхова 30 и 39 лет виновными в убийстве ветерана Великой Отечественной войны. Одному из них назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, второму – 18 лет. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по региону.

27 января 2019 года в Порхове мужчины в нетрезвом состоянии совершили разбойное нападение на проживающую по соседству пожилую женщину, которая являлась инвалидом 2 группы и ветераном Великой Отечественной войны.

По строительным лесам они добрались до форточки и залезли в дом. Там они увидели женщину и стали её быть руками, ногами и табуретом, пока она не умерла. Потом мужчины забрали не представляющим материальной ценности чемодан соседки и ушли.