Злоупотребляющего алкоголем жителя Порховского района разыскивает полиция

10:46, 02 марта 2020, ПАИ

40-летнего жителя деревни Бёрдово Порховского района Сергея Куликова разыскивают полицейские, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина ушел из дома 7 февраля. Где он может находится — неизвестно. Разыскиваемый ростом 182 сантиметра, среднего телосложения, лицо овальной формы, волосы тёмно-русые средней длины, лоб высокий, глаза карие, брови и нос прямые, губы тонкие.

Сергей Куликов был одет в тёмно-синю вязаную шапку с горизонтальными светлыми полосками, тёмно-синюю куртку, спортивную серую кофту с капюшоном, тёмную спортивную кофту на «молнии», синие джинсы, высокие тёмные кроссовки на шнурках. Размер обуви 42. Злоупотребляет алкоголем и курит.

Оперативно-значимую информацию о местонахождении Сергея Куликова можно сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: (8112) 59-63-22, 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.