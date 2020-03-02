0
07:36
Снег сорвался с крыши здания гордумы на инвалида-колясочника в Пскове
11:42
Хакеры взломали Instagram-аккаунт губернатора Псковской области
08:38
Мужчину сбили на Рижском проспекте в Пскове
12:26
Поезда с задержкой пришли в Санкт-Петербург из-за упавших деревьев
10:09
Молодую женщину сбил ВАЗ на Рижском проспекте Пскова (ВИДЕО)
12:34
Гелена Самохвалова: Паники у псковского турбизнеса из-за коронавируса нет
10:59
Опочка стала рекордсменом по количеству выпавшего в Псковской области снега
Еще новости
Происшествия

Злоупотребляющего алкоголем жителя Порховского района разыскивает полиция

Сергей Куликов

40-летнего жителя деревни Бёрдово Порховского района Сергея Куликова разыскивают полицейские, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина ушел из дома 7 февраля. Где он может находится — неизвестно. Разыскиваемый ростом 182 сантиметра, среднего телосложения, лицо овальной формы, волосы тёмно-русые средней длины, лоб высокий, глаза карие, брови и нос прямые, губы тонкие.

Сергей Куликов был одет в тёмно-синю вязаную шапку с горизонтальными светлыми полосками, тёмно-синюю куртку, спортивную серую кофту с капюшоном, тёмную спортивную кофту на «молнии», синие джинсы, высокие тёмные кроссовки на шнурках. Размер обуви 42. Злоупотребляет алкоголем и курит.

Оперативно-значимую информацию о местонахождении Сергея Куликова можно сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: (8112)  59-63-22, 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

Снег сорвался с крыши здания гордумы на инвалида-колясочника в Пскове
02 марта 2020
Снег сорвался с крыши здания гордумы на инвалида-колясочника в Пскове
Хакеры взломали Instagram-аккаунт губернатора Псковской области
01 марта 2020
Хакеры взломали Instagram-аккаунт губернатора Псковской области 1
Мужчину сбили на Рижском проспекте в Пскове
01 марта 2020
Мужчину сбили на Рижском проспекте в Пскове
Поезда с задержкой пришли в Санкт-Петербург из-за упавших деревьев
29 февраля 2020
Поезда с задержкой пришли в Санкт-Петербург из-за упавших деревьев
Молодую женщину сбил ВАЗ на Рижском проспекте Пскова (ВИДЕО)
29 февраля 2020
Молодую женщину сбил ВАЗ на Рижском проспекте Пскова (ВИДЕО)
Гелена Самохвалова: Паники у псковского турбизнеса из-за коронавируса нет
28 февраля 2020
Гелена Самохвалова: Паники у псковского турбизнеса из-за коронавируса нет
Опочка стала рекордсменом по количеству выпавшего в Псковской области снега
28 февраля 2020
Опочка стала рекордсменом по количеству выпавшего в Псковской области снега
Бригады энергетиков работают в усиленном режиме после снегопада в Псковской области
28 февраля 2020
Бригады энергетиков работают в усиленном режиме после снегопада в Псковской области

Идет загрузка...