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Автокран из-за перегруза столкнулся с грузовиком в Псковском районе

Фото ПАИ

25-тонный автокран «Клинцы» на базе автомашины «КАМАЗ» столкнулся с грузовиком DAF на строительной площадке под Псковом, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Фото ПАИ

Инцидент в результате перегруза стрелы автокрана произошел на площадке строящегося дома на дальнем Завеличье 2 марта около 11:00.

Фото ПАИ

Строительная площадка находится напротив жилищного комплекса «Европа» вблизи дома №5а на улице Балтийской в деревне Борисовичи Псковского района. Пострадавших нет.

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