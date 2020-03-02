Автокран из-за перегруза столкнулся с грузовиком в Псковском районе
25-тонный автокран «Клинцы» на базе автомашины «КАМАЗ» столкнулся с грузовиком DAF на строительной площадке под Псковом, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Инцидент в результате перегруза стрелы автокрана произошел на площадке строящегося дома на дальнем Завеличье 2 марта около 11:00.
Строительная площадка находится напротив жилищного комплекса «Европа» вблизи дома №5а на улице Балтийской в деревне Борисовичи Псковского района. Пострадавших нет.