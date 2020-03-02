Пони по имени Маргарита пропала с «Хлебного хутора» в Печорском районе

14:07, 02 марта 2020, ПАИ

Пони по имени Маргарита пропала с «Хлебного хутора» у деревни Сорокино в Печорском районе. Об этом сообщается в группе фемеров в «Вконтакте».

Пони пропала 27 февраля и до сих пор не нашлась. «Ушла по снегу в сторону леса, снег запорошил её следы», - рассказала хозяйка хутора Ольга Волконская.

Она просит всех соседей и проезжающих мимо автомобилистов обращать внимание на обочины дорог: возможно, пони выйдет на шум и так обнаружит себя.