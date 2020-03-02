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Телеграм(ма) губернатору. Рейтинг «События месяца глазами экспертов». Февраль 2020
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Политика

Телеграм(ма) губернатору. Рейтинг «События месяца глазами экспертов». Февраль 2020

Псковское агентство информации продолжает проект «События месяца глазами экспертов», стартовавший в 2019 году.

По итогам каждого месяца редакция ПАИ формирует список из наиболее заметных, общественно значимых событий, произошедших в Псковской области. В формировании рейтинга, по приглашению редакции ПАИ, принимают участие эксперты - представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.

Наши эксперты (все данные опроса находятся в распоряжении редакции и являются собственностью ПАИ) оценивают значимость каждого события по 10-балльной шкале. По итогам экспертных оценок выводится средний балл, на их основе формируется рейтинг топ-10 событий месяца.

ТОП-5 событий 

Как и не было зимы. Не было зимней спячки, замирания общественно-политических процессов. Все преамбулы, что зима — это время неспешного подведения итогов предыдущего года, спокойного разбора полетов — все они больше не работают. Февраль вслед за январем стал месяцем довольно богатым за события.

5 место

Выездное заседание комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

История отношений себежан с национальным парком «Себежский» тянется уже много лет. Исчислять ее можно в количестве писем и ответов-отписок со стороны руководства парка и контролирующих его работу ведомств — легче жить простые люди от этого не стали.

Этот вопрос был поднят во время приезда спикера Госдумы Вячеслава Володина в Псков. В ответ политик направил в Псковскую область десант комитета по природным ресурсам, собственности и земельным вопросам Госдумы во главе с его председателем Николаем Николаевым.

Губернатор Михаил Ведерников, депутаты Госдумы встретились с себежанами-активистами. Разговор хоть и шел за чашкой чая, оказался напряженным: федералы услышали массу интересного и полезного, что несомненно, вдохновит их на законотворчество. Глава региона выступил на стороне себежан, задавая депутатам и представителям Минприроды четкие и конкретные вопросы, а по некоторым из них — и сразу обозначая возможные пути решения.

По итогам встречи у участников, приехавших из столицы, сложилось четкое представление: пока проблемы жителей Себежского района с нацпарком не будут решены, с них не слезут. А уж упорства Ведерникову не занимать.

Так что у этого события должно быть продолжение. В преддверие выборов главы Себежского района — продолжение видится еще более актуальным.


4 место

Инцидент в Лавровской гимназии Печорского района

История с учительницей, у которой сдали нервы, и учеником-драчуном прогремела на всю Россию. Еще бы: тема хайповая. Обе стороны тут же обрели своих сторонников, которые с новой силой сцепились в социальных сетях — так, что только стулья летали.

Сколько таких ситуаций возникает ежедневно в наших школах — знают только наши дети и их учителя, но драка в Лавровской школе (а как это еще назвать?) - это уже сотый звоночек нашей системе образования, вопрос разграничения ответственности за образование и воспитание, проблемы профессионального выгорания педагогов…

С момента инцидента прошло уже две недели, а общественности так и не представлены результаты проверки, инициированной комитетом по образованию Псковской области. Возможно, проверка действительно требует много времени и неспешности — ситуация не из простых.


3 место

Визит в Псков полпреда президента в СЗФО Александра Гуцана

Александр Гуцан уже неоднократно приезжал в Псковскую область. Каждый его приезд как экзамен для региональной администрации с одной стороны, так и возможность заручиться поддержкой полпреда в решении вопросов, где необходима поддержка федерального центра.

Так и было в этот раз. Полпред фактически проинспектировал ход исполнения национальных проектов на территории региона. В целом, напомним, регион за нацпроекты получил четверку по итогам 2019 года. А вот о не хватающем до пятерки балле Александр Гуцан поговорил с псковскими чиновниками на совещании в Пскове.


2 место

Эпопея с новой мебелью (стульями) в музыкальной школе Пскова

Приобретение мебели для музыкальной школы (на открытом конкурсе, все по закону) стало в феврале одной из самых медийных в регионе. А стулья по сто тысяч рублей — чуть ли не знаменитее 12 стульев из одноименной повести Ильфа и Петрова.

Пояснения на эту тему давал и директор музукальной школы, и глава администрации Пскова Александр Братчиков и, в конце концов, даже губернатор Михаил Ведерников.

Историю со стульями проверяют правоохранительные органы, за ними последнее слово. А пока можно только порадоваться за музшколу и пожелать, чтобы стулья, а также и другую новую мебель и оборудование использовали по назначению, а не заперли под ключ для использования в особых случаях. Да и ходить на концерты теперь к детям будет интереснее: и послушать можно будет и на те самые стулья взглянуть.


1 место

Пресс-конференция губернатора Михаила Ведерникова в пресс-центре «Интерфакса»

В Пскове открылся пресс-центр «Интерфакса», который начал свою работу с пресс-конференции Михаила Ведерникова. Глава региона тем самым убил сразу трех зайцев: поддержал информагентство, ответил на злободневные вопросы, которых накопилось предостаточно, и продемонстрировал открытость для медиа. К участию в пресс-конференции, по заверению организаторов, были приглашены все СМИ без исключения. Правда, некоторым дойти не удалось. Принципиально.

Отметим, что глава региона начинает выдерживать график общения с прессой: как он и обещал когда-то, встречи с журналистами начали проходить раз в квартал.

Наши эксперты из числа журналистов отметили еще одну особенность пресс-конференции: Михаил Ведерников ответил на не заданные СМИ вопросы, самостоятельно вычленив проблемные из псковских Телеграм-каналов. Что в очередной раз говорит о том, что Телеграм как один из агрегаторов и распространителей информации занял в Псковской области свое особое место.

 

Топ 10 событий по итогам февраля

 

 

Позиция в рейтинге

Событие

Средний балл по оценкам экспертов

1

Пресс-конференция губернатора Михаила Ведерникова в пресс-центре Интерфакса

9,0

2

Эпопея с новой мебелью (стульями) в музыкальную школу Псков

8,6

3

Визит в Пскову полпреда президента в СЗФО Александра Гуцана

8,2

4

Инцидент в Лавровской гимназии Печорского района

7,1

5

Выездное заседание комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

6,9

6

В суд передано дело главы Великолукского района Сергея Петрова

6,6

7-8

Заявление главы Дновского района о вступлении в ряды сторонников «Единой России»

6,5

7-8

Кадровые перестановки в Псковской гордуме: коммунист Александр Баев стал заместителем главы Пскова

6,5

9

Смена руководителя в региональном отделении «Справедливой России»: вместо Олега Брячака - Виталий Федоров.

5,7

10

Увольнение председателя КУГИ Ларисы Васильевой

5,5


 

 

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