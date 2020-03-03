0
09:34
Роспотребнадзор: Заболеваемость ОРВИ в Псковской области ниже эпидемического порога на 48%
23:12
«Здесь не тюрьма и не колония строгого режима, но и не санаторий»: Как в Псковской области лечат наркозависимость
21:15
Комитет здравоохранения Псковской области взял на контроль все пункты пропуска через госграницу
18:29
Михаил Ведерников занимает пятую строчку в рейтинге активности глав регионов в Instagram
17:23
Губернатор встретился с победителями конкурса президентских грантов в Пскове
16:55
В медиахолдинге Псковской области сменится руководство
16:30
С 23 марта вводится весеннее ограничение движения большегрузов по дорогам Псковской области
Еще новости
Общество

Количество заболевших в Москве коронавирусом может быть выше официальных данных

В Москве количество заболевших коронавирусом может быть выше официальных данных. 2 марта был подтвержден первый случай заражения в России, в результате чего власти предприняли ряд жестких ограничительных мер, передает газета «Известия».

Сотрудник российского футбольного союза Давид Беров, побывавший в Италии, прибыл в Москву с коронавирусом. После госпитализации два теста на коронавирусную инфекцию показали отрицательные результаты и мужчина находился в общей палате. На карантин также поместили родственники заболевшего, а также друзья и пассажиры рейса, с которыми он летел в Москву.

Директор института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев отметил, что даже новый случай заражения россиянина не меняет эпидемиологическую ситуацию в стране.

Ситуации Италии и США позволяют сделать вывод, что выявить первые случаи передачи коронавируса внутри страны удается не всегда. Вирус долгое время может протекать бесследно, поэтому число заболевших может быть выше, чем представлено в официальных данных.

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Латвии. Всего от коронавирусной инфекции умерли более 2900 человек в Китае. В Пскове появилась возможность проводить обследования на коронавирус.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Более 2900 человек умерли из-за коронавируса в Китае Комитет здравоохранения Псковской области взял на контроль все пункты пропуска через госграницу Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Латвии Эстония готова восстановить полный погранконтроль из-за коронавируса Комитет по здравоохранению: Масочный режим из-за коронавируса пока не вводится в Псковской области В Пскове появилась возможность проводить обследования на коронавирус Вакцину от коронавируса планируется применять к середине 2021 года Около 3 тысяч человек умерли из-за коронавируса в Китае Меры по стабилизации экономики России при коронавирусе поручил выработать Путин Россиянам рекомендовали отказаться от поездок за рубеж
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Роспотребнадзор: Заболеваемость ОРВИ в Псковской области ниже эпидемического порога на 48%
03 марта 2020
Роспотребнадзор: Заболеваемость ОРВИ в Псковской области ниже эпидемического порога на 48%
Комитет здравоохранения Псковской области взял на контроль все пункты пропуска через госграницу
02 марта 2020
Комитет здравоохранения Псковской области взял на контроль все пункты пропуска через госграницу 1
Михаил Ведерников занимает пятую строчку в рейтинге активности глав регионов в Instagram
02 марта 2020
Михаил Ведерников занимает пятую строчку в рейтинге активности глав регионов в Instagram
Губернатор встретился с победителями конкурса президентских грантов в Пскове
02 марта 2020
Губернатор встретился с победителями конкурса президентских грантов в Пскове
В медиахолдинге Псковской области сменится руководство
02 марта 2020
В медиахолдинге Псковской области сменится руководство
С 23 марта вводится весеннее ограничение движения большегрузов по дорогам Псковской области
02 марта 2020
С 23 марта вводится весеннее ограничение движения большегрузов по дорогам Псковской области
Телеграм(ма) губернатору. Рейтинг «События месяца глазами экспертов». Февраль 2020
02 марта 2020
Телеграм(ма) губернатору. Рейтинг «События месяца глазами экспертов». Февраль 2020
В Псковской области проводится проверка по обращениям сотрудников скорой помощи
02 марта 2020
В Псковской области проводится проверка по обращениям сотрудников скорой помощи

Идет загрузка...