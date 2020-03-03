Количество заболевших в Москве коронавирусом может быть выше официальных данных

08:20, 03 марта 2020, ПАИ

В Москве количество заболевших коронавирусом может быть выше официальных данных. 2 марта был подтвержден первый случай заражения в России, в результате чего власти предприняли ряд жестких ограничительных мер, передает газета «Известия».

Сотрудник российского футбольного союза Давид Беров, побывавший в Италии, прибыл в Москву с коронавирусом. После госпитализации два теста на коронавирусную инфекцию показали отрицательные результаты и мужчина находился в общей палате. На карантин также поместили родственники заболевшего, а также друзья и пассажиры рейса, с которыми он летел в Москву.

Директор института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев отметил, что даже новый случай заражения россиянина не меняет эпидемиологическую ситуацию в стране.

Ситуации Италии и США позволяют сделать вывод, что выявить первые случаи передачи коронавируса внутри страны удается не всегда. Вирус долгое время может протекать бесследно, поэтому число заболевших может быть выше, чем представлено в официальных данных.

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Латвии. Всего от коронавирусной инфекции умерли более 2900 человек в Китае. В Пскове появилась возможность проводить обследования на коронавирус.