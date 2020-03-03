Судимый за убийство молодой человек ограбил прохожего в Пскове

11:40, 03 марта 2020, ПАИ

Ранее судимый за убийство 21-летний мужчина совершил ограбление в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром 1 марта на улице Кисилева он избил прохожего и похитил у него деньги, смартфон и обручальное кольцо, после чего убежал. Потерпевший - мужчина 32 лет - обратился к полицейским.

Оперативные сотрудники задержали подозреваемого, им оказался местный житель. Подозреваемый сознался в грабеже и выдал похищенное. В настоящее время ведется расследование в рамках возбужденного уголовного дела.