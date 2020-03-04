Владимир Путин рассказал об идущих из-за границы вбросах о коронавирусе в России

15:44, 04 марта 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин рассказал, что в основном вбросы информации о коронавирусе в России идут из-за границы. По словам президента, ничего критического в стране из-за коронавирусной инфекции не происходит, передает ТАСС.

«В основном вбросы организованы из-за границы, но, к сожалению, нас это сопровождает всегда», - сообщил Владимир Путин во время совещания с правительством.

Глава государства уверен, что цель вбросов – посеять панику среди населения. Владимир Путин потребовал наладить информационную работу.

В последнее время, согласно докладу заместителя председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой, в соцсетях стала появляться информация о большом количестве заболевших на территории страны, и якобы о том, что власти скрывают эти данные. Татьяна Голикова также отметила, что всего в стране было выявлено 3 случая заболевания, еще 3 гражданина России с признаками заболевания были эвакуированы с круизного лайнера в Японии.

Разработку вакцины против коронавирусной инфекции в России ускорят.

Случаи заболевания новым коронавирусом выявлены на Украине, в Латвии. Ранее коронавирус был обнаружен у прилетевшего из Италии россиянина.