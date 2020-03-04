На 60% могут снизиться цены в отелях России из-за коронавируса

21:25, 04 марта 2020, ПАИ

На 50-60% могут упасть цены на проживание в отелях крупных городов России из-за ситуации с коронавирусом, пишет газета «Известия» со ссылкой на прогноз Федерации рестораторов и отельеров.

По мнению экспертов, цены на проживание в гостиницах в основном могут снизиться в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Иркутске, Хабаровске, где чаще всего останавливались китайские туристы. В других городах России номера в отелях могут подешеветь на 20-30%, считают эксперты.

Они добавили, что снижение цен в гостиницах связано с тем, что китайские туристы составляли около трети всего въездного потока в Россию.

В целях предотвращения распространения нового коронавируса Россия временно запретила пропуск через границу китайских граждан. Случаи заболевания новым коронавирусом выявлены на Украине и в Латвии. Ранее коронавирус был обнаружен у прилетевшего из Италии россиянина. В России ускорят разработку вакцины против коронавирусной инфекции.