В Москве задержаны распространители фейков о коронавирусе

22:13, 04 марта 2020, ПАИ

Задержаны распространители ложной информации о массовом заражении коронавирусом в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В отношении злоумышленников начата доследственная проверка, в ближайшее время будут приняты меры по удалению недостоверных сообщений о заражении коронавирусом.

Ранее в интернете появилась информация о том, что в Москве якобы заразились коронавирусной инфекцией как минимум 20 тысяч человек. При этом пранкеры оставляли комментарии, призывающие спасаться бегством от эпидемии коронавируса, и намеренно устраивают истерию.

Случаи заболевания новым коронавирусом выявлены на Украине и в Латвии. Ранее коронавирус был обнаружен у прилетевшего из Италии россиянина. В России ускорят разработку вакцины против коронавирусной инфекции.